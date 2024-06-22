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الأحد 23 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. طبول الحرب الشاملة تدق بين حزب الله والكيان الصهيونى

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 23 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

طبول الحرب الشاملة تدق بين حزب الله والكيان الصهيوني

«نصر الله:» لا يوجد مكان آمن فى إسرائيل.. وقبرص وأجزاء من البحر المتوسط فى خطر

اجتماع خلية الأزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين

«مدبولى:» سحب تراخيص 16شركة سياحية وإحالتها للنيابة العامة

كوريا الجنوبية: معاهدة الشراكة بين موسكو وبيونج تهدد بحرب باردة جديدة

ضربة جديدة لباريس.. النيجر تطرد فرنسا من مناجم اليورانيوم

استشهاد ً 30فلسطينيا.. إسرائيل تقصف غزة م ً جددا وسط مخاوف من اتساع الصراع 

أمام محكمة العدل الدولية.. كوبا تنضم إلى جنوب أفريقيا فى دعواها ضد إسرائيل

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البوابة حزب الله الكيان الصهيوني