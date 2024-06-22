اقرأ غدًا في «البوابة».. طبول الحرب الشاملة تدق بين حزب الله والكيان الصهيونى

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 23 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

طبول الحرب الشاملة تدق بين حزب الله والكيان الصهيوني

«نصر الله:» لا يوجد مكان آمن فى إسرائيل.. وقبرص وأجزاء من البحر المتوسط فى خطر

اجتماع خلية الأزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين

«مدبولى:» سحب تراخيص 16شركة سياحية وإحالتها للنيابة العامة

كوريا الجنوبية: معاهدة الشراكة بين موسكو وبيونج تهدد بحرب باردة جديدة

ضربة جديدة لباريس.. النيجر تطرد فرنسا من مناجم اليورانيوم

استشهاد ً 30فلسطينيا.. إسرائيل تقصف غزة م ً جددا وسط مخاوف من اتساع الصراع

أمام محكمة العدل الدولية.. كوبا تنضم إلى جنوب أفريقيا فى دعواها ضد إسرائيل