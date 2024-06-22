السجن 15 سنة للمتهم بقتل والدته في الغربية

قضت محكمة جنايات المحلة، "الدائرة الثالثة" برئاسة المستشار سامح عبد الواحد، بالحبس 15 سنة ضد المدعو "إبراهيم ع إ" لقيامه بقتل والدته بمركز سمنود في محافظة الغربية.

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية، إخطاراً من مستشفي سمنود بوصول سيدة تدعى "ع ع د" مصابة بحروق من الدرجة الثالثة، جراء إلقاء مادة كاوية عليها وحالتها العامة سيئة، وقد لفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها متأثرة بإصابتها.

تم تشكيل فريق بحث للتحري حول الواقعة، وتوصلت تحريات المباحث إلى قيام نجلها “إبراهيم ع” بإلقاء مادة كاوية عليها بهدف قتلها لسرقتها والاستيلاء علي منزلها الخاص بعدما طردته زوجته من مقر إقامته بالقاهرة محاولًا استغلال المنزل للزواج بأخري.

تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة وتولى عمرو الشريف مدير النيابة التحقيق مع المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد وتم إحالة المتهم إلى المحاكمة واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الواحد، إلى مرافعة دفاع المتهم الذي دفع ببطلان الإجراءات والتحريات، كما استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة، وعقب المرافعة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.