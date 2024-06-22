تقديم خدمات طبية مجانية عبر العيادة المتنقلة في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية و التوعوية لأكثر من ٩٦٣٥ مواطن خلال التأمين الطبي باجازة عيد الاضحي المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور منال عوض محافظ دمياط، وبالتعاون بين فرق القوافل العلاجية بقيادة الدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية بالمحافظة، وفرق المبادرات الرئاسية بقيادة الدكتورة دينا ابو صير منسق المبادرات الرئاسية، وفرق التثقيف والاتصال والاعلام الصحي بقيادة الدكتورة رشا رشوان مدير ادارة الاعلام والاتصال الصحي.

و صرح أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال التأمين الطبي لعيد الاضحي المبارك، وكذلك عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك.. حيث تم تقديم خدمات التوعية لعدد ٧٥٠٧ مواطن بالاضافة إلى الكشف الطبى، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية لعدد ٢٠٧١ مواطن و الكشف و صرف العلاج ل ٥٧ مواطن و ذلك من خلال فرق مديرية الصحة الموجودة بمدينة دمياط و مدينة رأس البر ودمياط الجديدة .

وأكد وكيل وزارة الصحة علي الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال التأمين الطبي لعيد الاضحي المبارك، وكذلك عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، حيث تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية لعدد ٧٦٠ مواطن شملت تقديم خدمات مبادرة دعم صحة المراة ل ١٦٧ سيدة و تقديم خدمات مبادرة الكشف عن الامراض المزمنة لعدد ٣٢٨ و الكشف عن الاورام لعدد ٢٦٥ مواطنا.