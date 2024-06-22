رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: العاملون هم المحرك الرئيسي لنجاح منظومة العمل

حرص المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالمرور على جميع العاملين بالشركة اليوم السبت لتقديم التهنئة لهم بعيد الاضحي المبارك والعودة إلي العمل .

ورافقه خلال الجولة عددا من قيادات الشركة و المحاسب عبد البصير شملة المستشار التجاري والمشرف على القطاعات التجارية، وعلاء نصير مستشار رئيس مجلس الادارة والمشرف على تطوير مراكز خدمة العملاء، وعبد العزيز اصلان رئيس القطاعات المالية والموارد البشرية والتدريب، ومحمود جلال القباني عضو مجلس الادارة وممثل العاملين ، كمال جبريل رئيس قطاع الشئون القانونية، وهشام عبد الجواد رئيس قطاع الموارد البشرية، ومحمد الكافورى مدير عام العلاقات العامة.

وخلال جولته اثني " البيلى" على جهود العاملين متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.. مشيرًا إلى أن هذا التفاني والإخلاص فى العمل وتحمل المسئولية هو ما عهدناه دوما من العاملين بالشركة الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لخدمة الوطن.. مشدداً على أهمية السعي نحو

النهوض بكفاءة الأداء داخل الشركة وحثهم على أهمية التكاتف وبذل أقصى جهد للارتقاء.. مؤكدا أن العاملين هم المحرك الرئيسي لنجاح منظومة العمل.

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