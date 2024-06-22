يورو 2024.. منتخب بلجيكا يتقدم على رومانيا بالشوط الأول.. فيديو

تقدم منتخب بلجيكا على رومانيا في الشوط الأول بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب راين إنرجي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

سيطر منتخب بلجيكا على مجريات اللعب في الشوط الأول، ونجح في قص شريط أهداف المباراة مبكرًا.

افتتح يوري تيليمانس التهديف في الدقيقة الثانية من تسديدة قوية على مشارف منطقة الجزاء، بعد تمريرة من روميلو لوكاكو.

وكان المنتخب البلجيكي خسر في مباراة الجولة الأولى أمام سلوفاكيا بهدف دون رد، مما جعله يتذيل ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات يورو 2024 بلا نقاط قبل مواجهة اليوم، بينما يتصدر منتخب رومانيا الترتيب بـ3 نقاط.

وبدأ منتخب بلجيكا مباراته ضد رومانيا، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كاستيلس

خط الدفاع: كاستاني - فايس - فيرتونخين - ثيات

خط الوسط: تيليمانس - أونانا - كيفين دي بروين

وفي الهجوم: لوكابيكو - روميلو لوكاكو - جيريمي دوكو.