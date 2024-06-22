روسيا تسقط 8 صواريخ و36 مسيرة في كورسك.. وأوكرانيا تشن هجوما على إنرجودار

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، اليوم السبت، إسقاط 8 صواريخ و36 طائرة من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المقاطعة.

وقال سميرنوف حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) إنه تم إسقاط 8 صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوفسكي وسودغانسكي وبولشيسولداتسكي، بالإضافة إلى تدمير 36 طائرة من دون طيار أوكرانية بالأسلحة الصغيرة ومعدات الحرب الإلكترونية في المناطق الحدودية.

وفي السياق، أفاد رئيس إدارة مدينة إنرجودار في مقاطعة زابوريجيا، إدوارد سينوفوز، بأن القوات الأوكرانية شنت هجوما جديدا بثلاث طائرات مسيرة على المدينة، سقطت إحداها بالقرب من محطة رادوجا.

وقال سينوفوز - في بيان له - إن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت إنرجودار مرة أخرى، خلال الساعة الماضية، وتم تسجيل وصول ثلاث طائرات من دون طيار، موضحا أن إحدى الطائرات هبطت بالقرب من محطة رادوجا الفرعية، التي تعرضت للهجوم بالفعل أمس، وانفجرت طائرتان مسيرتان أخريان في منطقة سكنية، ما أسفر عن إصابة امرأة.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع كييف من تنفيذ هجمات مماثلة لهجمات الطائرات المسيرة التي شنتها أمس على محطة رادوجا الفرعية، التابعة لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، في مدينة إنرجودار.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "إدراكًا للعجز التام لنظام زيلينسكي عن التفاوض، ستتخذ بلادنا جميع الإجراءات اللازمة ضده من أجل حرمان نظام كييف من فرصة تنفيذ مثل هذه الهجمات".

وأشارت إلى أن الهجمات المنهجية التي شنها نظام كييف على محطة زابوريجيا للطاقة النووية وغيرها من منشآت الطاقة في روسيا تظهر مسارًا يؤدي إلى إلحاق أضرار غير مقبولة باقتصاد روسيا وخلق مخاطر وقوع حوادث من صنع الإنسان يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، ويعرض الأمن النووي للقارة الأوروبية بأكملها للخطر.