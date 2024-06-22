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الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مجزرة جديدة لجيش الاحتلال في مخيم الشاطئ بقطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهد مخيم الشاطئ في قطاع غزة واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجمات الأخيرة على القطاع، المجزرة التي وقعت في مخيم الشاطئ أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الأبرياء بينهم نساء وأطفال جراء القصف العشوائي الذي استهدف مربعا سكنيا كاملا في المنطقة، الشهود أفادوا بأن الغارات الجوية كانت مكثفة ولا هوادة فيها، ما تسبب في تدمير هائل بالمنطقة، وفزع كبير بين السكان المدنيين، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، بنبأ عاجل لها.

وفي هذا السياق، أدانت السلطة الوطنية الفلسطينية هذه الهجمات الوحشية واعتبرتها جريمة حرب بحق الإنسانية، كما نددت منظمات حقوق الإنسان الدولية بهذا العمل العسكري، الذي يستهدف المدنيين بشكل مباشر، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال القاسية.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أن الهدف الرئيسي من هذه الغارات، كان اغتيال القيادي في حركة حماس رائد سعد، لكن باءت بالفشل، كما أكد أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة على إسرائيل، والتي تستهدف بشكل خاص العناصر الإرهابية والمسؤولين عن الهجمات على حد زعمها.

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