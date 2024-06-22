40 شهيدا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي أحياء غزة

قال الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، إن عدد شهداء القصف الإسرائيلي، لعدد من الأحياء السكنية في مدينة غزة، ارتفع إلى 40 شهيدا، إضافة إلى عشرات الإصابات.

وكان جيش الاحتلال قصف منذ ساعات عدة بنايات سكنية مأهولة بالسكان والنازحين في مخيم الشاطئ، وحي التفاح، وحي الشجاعية، وحي الزيتون بمدينة غزة شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 شخصا، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.