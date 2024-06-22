شيرين عبدالوهاب: تعرضت لخسائر فادحة ودخلت في نزاعات قضائية وسأكشف التفاصيل قريبا

أصدرت النجمة شيرين عبد الوهاب، بيانا صحفياً، سردت خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بالمشاكل التي تعرضت لها مؤخراً، مشيرة الي أنها لا تستطيع حتى الآن نشر أي شئ على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي ولا تستطيع إدارتها أو التربح منها.

وأوضحت شيرين عبد الوهاب أنها سبق وحررت توكيلين أحدهما عام والآخر خاص لشقيقها، وأنها بسبب هذا الأمر تعرضت لخسائر فادحة والدخول في منازعات قضائية، مؤكدة أنها سوف تكشف عن كافة التفاصيل بعد إنتهاء النزاع القائم، وذلك احتراماً للقضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة .

وأضافت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها تهيب الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بها بدون الرجوع إلي ياسر قنطوش المستشار القانوني الخاص بها .

تفاصيل بيان شيرين عبد الوهاب

وجاء البيان كالتالي : إزاء ما تم نشره فى الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الإجتماعى نالت منى ومن شخصي ومن فنى لذلك وجب توضيح الأتى :

"حيث أننى قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لى وهو شقيقى / محمد سيد عبدالوهاب حيث أننى قد قمت فى وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوه والثقة بيننا يحملا أرقام 3378 ( رسمي عام ) ، 3379 ( إدارة مصنفات فنية ) لسنة 2018 توثيق النزهة فقام بإستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو / محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الإجتماعى الخاصة بى وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك حيث أن التوكيل الرسمي لايبيح له التعاقد علي إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلي معالي النائب العام مازال طي التحقيق "

وتابعت قائلة : "ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيئ علي صفحات السوشيال ميديا الخاصة بى ولا أستطيع إدارتها ، وكذلك لا أتقاضى أى ربح من أى منصة علي السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لى فى خسائر فادحة حيث قام الأخير بنشر أغنية لى دون علمى مما تسبب فى منازعات قضائية حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوي قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدي بالتبعية إلي فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة ولكن لأسباب غير مفهومه فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوي مرة آخري والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء، وحرصاً مني علي إحترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد إنتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة حيث أنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طى التحقيق" .

وأنهت شيرين بيانها قائلة : لذك نرجو من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالسادة الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلي مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش" .