يورو 2024.. بطولة الغزارة التهديفية والأهداف العكسية

منذ اليوم الأول لبطولة يورو 2024، وهي تُشير بأنها ستكون النسخة الأمتع والأقوى بين 17 نسخة في تاريخ البطولة الأغلى والأعرق أوروبيًا، وذلك منذ مباراة افتتاح أمم أوروبا، التي تُقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

أنذرت مباراة افتتاح يورو 2024، متابعي وعشاق الساحرة المستديرة بأن نسخة العام الحالي ستكون ممتعة وذات سمات لم تتسم بها أي نسخة سابقة من بطولات اليورو، وذلك حينما أمطر منتخب ألمانيا شباك إسكتلندا بخماسية مقابل هدف، ليصبح الألمان أصحاب أكبر فوز في المباريات الافتتاحية في تاريخ كأس الأمم الأوروبية عبر التاريخ.

وتوقع الخبراء بالإضافة إلى نجوم كرة القدم العالمية السابقين، أن بطولة يورو 2024 ستتميز بالغزارة التهديفية، خاصة مع اليوم الثاني للبطولة، الذي شهد تسجيل 10 أهداف في 3 مباريات، لتكون محصلة الجولة الأولى من دور المجموعات 34 هدفًا في 12 لقاء فقط، ليكون متوسط التهديف في المباراة الواحدة 2.84 هدف.

منتخب ألمانيا

ولم تنته أي مباراة في الجولة الأولى بالتعادل السلبي، وهذا ما يدل على غياب العقم التهديفي في البطولة، بعدما انتهت جميع المباريات بالتسجيل، رغم أن هناك تعادلًا وحيدًا في هذه الجولة بين الدنمارك وسلوفينيا بنتيجة 1-1.

وكانت السمة الثانية التي اتسمت بها يورو 2024 حتى الآن، هي الأهداف العكسية، التي يسجلها اللاعبون في مرماهم بالخطأ، حيث سُجل 6 أهداف حتى الآن.

أول الأهداف الذاتية، جاءت عن طريق الألماني أنطونيو روديجير، الذي أحرز هدف إسكتلندا الوحيد في مباراة الافتتاح، والثاني كان سبب انتصار منتخب فرنسا على النمسا في الجولة الأولى، حينما أخطأ ماكسيمليان فوبر الذي لم يحسن التعامل مع عرضية كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي، ليحول الكرة برأسه داخل شباك النمسا.

أما ثالث الأهداف، فكان هدف تعادل منتخب البرتغال أمام التشيك، بعدما كان متأخرًا بهدف، ليأتي روبين هراناتش لاعب المنتخب التشيكي لينقذ رفاق كريستيانو رونالدو من الهزيمة وترتطم الكرة بقدمه في الدقيقة 69، قبل أن يأتي هدف فوز المنتخب البرتغالي في الوقت القاتل من المباراة.

وفي افتتاح الجولة الثانية، كاد كلاوس ججاسولا أن يطيح بمنتخب بلاده ألبانيا مبكرًا من البطولة بالنيران الصديقة، حينما أحرز هدفًا بالخطأ في مرماه، قبل أن يعود بنفسه ويسجل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، ليتعادل المنتخب الألباني أمام كرواتيا بهدفين لمثلهما.

كالافيوري

وفي قمة الجولة الثانية، جاء الهدف الذاتي الخامس، حينما انتصر منتخب إسبانيا على إيطاليا بهدف دون مقابل، سجله المدافع ريكاردو كالافيوري بعدما فشل في التعامل مع كرة نيكو ويليامز العرضية، التي لمسها الحارس دوناروما وارتطمت في قدم كالافيوري، لتسكن شباك المنتخب الإيطالي في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

واختتم سانت أكايدين لاعب منتخب تركيا مسلسل الأهداف العكسية، وذلك في مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال في الجولة الثانية، حينما أحرز هدف المنتخب البرتغالي الثاني في اللقاء عن طريق الخطأ في مرماه، بطريقة غريبة في الدقيقة 28، بعدما قرر أن يمرر الكرة لزميله الحارس ظنًا منه أن حارس المرمى يقف في مكانه، ولكن كان بايندير متقدمًا عن مرماه لتسكن الكرة الشباك في أغرب هدف عكسي في يورو 2024 حتى الآن.

هدف البرتغال الثاني في شباك تركيا

يورو ٢٠٢٤ برعاية الأوقات الحاسمة «+90»

وأصبحت يورو 2024، تتسم بالأهداف الحاسمة في الوقت القاتل من المباريات، حيث جاءت 3 أهداف ما بعد الدقيقة 90، إذ انتصر منتخب البرتغال على التشيك، بهدف جاء في الدقيقة 90+2، ليفوز المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف، بعدما كان متأخرًا في النتيجة بهدف.

كما أدرك منتخب ألبانيا التعادل مع كرواتيا في الدقيقة 90+5، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2، قبل أن يخطف منتخب صربيا نقطة ثمينة أمام سلوفينيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، بعد مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 1-1.