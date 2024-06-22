عودة أسامة جلال لقائمة بيراميدز في مواجهة المقاولون

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة فريقه أمام المقاولون العرب في إطار المبارة التي تجمع الفريقين خلال لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل المقاولون ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء غدًا الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 27 من بطولة الدوري.

وشهدت قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب عودة أسامة جلال قلب دفاع الفريق بعد التعافي من الإصابة، بينما يستمر غياب على جبر للإصابة ورمضان صبحي بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي