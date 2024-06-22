تشييع جثمان عامل لقي مصرعه على يد صاحب عمل بالقليوبية

شيَّع أهالي قرية اجهور الكبرى بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، جثمان عامل لقي مصرعه على يد صاحب عمل رفض إعطائه يوميته نظير عمله من أبناء القرية.

واستقبل أهالي القرية جثمان العامل بمداخل القرية، وجرى تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر القرية.

البداية عندما لقى عامل مصرعه علي يد صاحب عمل رفض اعطائه يوميته نظير عمله، وخلال مواصلته للعمل أجهز عليه بسلاح أبيض "سكين" أودى بحياته، وجرى نقل الجثمان لمستشفى بنها التعليمي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وملابستها، والتحفظ على أداة الجريمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بوجود مشاجرة ومتوفي بقرية أجهور الكبرى بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع "وليد.ف.أ" عامل محارة على يد صاحب العمل ويدعى "خالد".

وتبين من تحريات المباحث حول الواقعة أن المجني عليه يعمل عامل محارة مع المتهم، والذي رفض إعطائه يوميته المقرره له وتماطل معه في السداد ونشبت مشاجرة بينهما على إثر ذلك.

فقام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض أثناء عمله وطعنه طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أصدرت قرارها السابق.

تشييع الجثمان

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