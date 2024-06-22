ads
السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

احتجاجات بمدن وعواصم عالمية ضد عدوان الاحتلال على الفلسطينيين بغزة

مظاهرات دعما لفلسطين
مظاهرات دعما لفلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الكثير من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، احتجاجات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وشارك الآلاف في مظاهرات نُظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينة ميلانو الإيطالية، ومالمو السويدية، ومانشستر البريطانية، وآرهوس الدنماركية، دعما للفلسطينيين، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

ودعا المحتجين إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على ارتكابه مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.

الاحتلال احتجاجات المدنيين الفلسطينيين غزة مظاهرات الشعب الفلسطيني