احتجاجات بمدن وعواصم عالمية ضد عدوان الاحتلال على الفلسطينيين بغزة

شهدت الكثير من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، احتجاجات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وشارك الآلاف في مظاهرات نُظمت في العاصمة الألمانية برلين، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينة ميلانو الإيطالية، ومالمو السويدية، ومانشستر البريطانية، وآرهوس الدنماركية، دعما للفلسطينيين، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بجرائم الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.

ودعا المحتجين إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على ارتكابه مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.