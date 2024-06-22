"ضى" يحتضن 3 معارض تشكيلية لكبار الفنانين.. التفاصيل

يشهد جاليري ضي الزمالك، افتتاح ثلاثه معارض للفنانين عاطف زرومبه، وعاطف الشافعي، وكمال عبده، مساء يوم الاربعاء المقبل الموافق 26 يونيه 2024، ويستمر حتى 17 يوليو القادم.

(القرية).. ملامح الريف المصري

يأتى المعرض الاول للفنان عاطف الشافعي، تحت عنوان "القريه "، و يُعد عاطف الشافعي من التشكيليين المميزين الذين يتناولون القرية المصرية وملامح الريف المصري باسلوب تاثيري وتنقيطيي بجداره ذات الوان دافئه تمتلئ بالبهجه والتدفق فهو عاشق للشعبيات والريف المصري حيث الاصاله والشهامه لاولاد البلد البسطاء.

وعن تجربته الفريده يقول الكاتب والناقد سمير الفيل: " انه قادر على استحضار عوالم طفوليه مبهره خاصه مع حضوره الريفي واعني به تلك المناطق البكر من الحياه النابضه بايقاع الشجر والوجوه فهو يرصد العلاقه القديمه المتجدده بين البشر والجماد فهو يبوح باسرار الريف ويعرف كيف يستنطق تلك الاسرار في لغه تشكيليه لا تخلو من طزاجه وطرافه".

(رمانة الميزان).. 50 عمل فنى

المعرض الثاني، للفنان عاطف زرومبه ، وهو أحد فناني جيل السبعينات في الحركة التشكيلية المصرية ويقدم فيه الفنان قرابه 50 عمل تحمل رؤاه وفلسفته الخاصه، يقول عنها أنها الجوهر المعادل لكل ما هو ضروري في الحياه وتحمل معني الحكمه والعدل والسلام والصدق رمانه الميزان هي الام بحنانها والاخت والحبيبه وهي نفحه الضوء او بقعه لون من ذاتك هي روحك او خط مشبع بقيم الجمال والمحبه هي حلم صادق وحقيقي بضمير حي وقاد ففي النهايه ما اعنيه برمانه الميزان ان اكون انا لا احد غيري جاد في تجربتي وهدفي المحدد.

وشارك ايضا الفنان عاطف زرومبه في العديد من المعارض الجماعيه المحليه والدوليه واقام عده معارض شخصيه في مصر والخارج ورشحت اعماله الفنيه لتمثل مصر في ترينالي اوسكا للطباعه اليابان 1994 كما حصل على الجائزه الشرفيه من ترينالي مصر الدولي الاول الدوره التاسيسيه عام 94 .

(السيرك).. 70 عملًا تشكيليًا

المعرض الثالث، للفنان المخضرم الدكتور كمال عبده، تحت عنوان السيرك يقدم فيه ٧٠ عملا تشكيليا تظهر فيها قدرته وبراعته التشكيلية وسيطرته التامة علي ادواته، وللفنان كمال عبده مشاركات متعدده داخل مصر وخارجها فقد شارك في الدورات والمسابقات الدوليه لرسوم الاطفال باليابان وسجل اسمه كمصمم ورسام لكتب الاطفال في اليابان، و كلف بتصميم اغلفه كتب كثيرة للهيئه العامله لقصور الثقافه كما حصل على الجوائز الاولى في مجال الرسم.