بـ10 لاعبين.. طلائع الجيش يقتنص نقطة من سموحة في الدوري الممتاز

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، نقطة ثمينة من نظيره سموحة، بعد التعادل معه، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعدما بدأت المباراة بإثارة كبيرة، بعد استحواذ من لاعبي سموحة على مجريات اللعب في أول 10 دقائق، ولكن جاء هدف طلائع الجيش عكس سير اللقاء، إذ باغت محمد دياب مدافع الطلائع، الضيوف بهدف في الدقيقة 11.

وبعد مرور دقيقتين حصل علي حمدي لاعب الطلائع على البطاقة الحمراء، قبل أن يهدر جونيور أجايي مهاجم سموحة ركلة جزاء في الدقيقة 15، وقبل أن ترتطم كرة زميله عبدالرحمن عامر بالعارضة في الدقيقة 36.

نجح بعدها مصطفى البدري في إدراك التعادل لصالح الفريق السكندري بهدف في الدقيقة 36، قبل أن تستمر الإثارة في الشوط الثاني.

وفي شوط المباراة الثاني، وضع عبد اللطيف بن قسو سموحة في المقدمة بهدف في الدقيقة 48 من صناعة عمرو قلاوة.

واستطاع البديل عمر السعيد تعديل النتيجة، وأحرز هدف التعادل لفريق طلائع الجيش رغم النقص العددي وذلك في الدقيقة 70 من صناعة أحمد متعب.

ترتيب الدوري المصري

وبتلك النتيجة، ارتقى سموحة للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة من 26 مباراة.

بينما ظل فريق طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة من 25 مباراة، خاضها حتى الآن.