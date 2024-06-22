جريمة بشعة بالإسكندرية.. طفل يطعن جارته بسكين

في منطقة قرية عرابي بحي العامرية غرب الإسكندرية، وقعت جريمة قتل بشعة حيث أقدم طفل على طعن جارته طفلة التي تبلغ من العمر 15 سنة بسكين، وذلك بسبب مشاجرة مع شقيقها وطلبها عدم سب والدهما المتوفي.

تعود الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العامرية ثان بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وجود مشاجرة في منطقة قرية عرابي بحي العامرية غرب الإسكندرية، أسفرت عن إصابة طفلة تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، أتضح أن المشاجرة وقعت بين طفلين جيران أثناء اللعب في الشارع، قام الطفل عمره 12 عامًا بسب جاره وشقيقته.

أكدت التحريات الأولية بأن المجني عليها طلبت من الطفل عدم سبها وشقيقها بوالدهما المتوفى ما أثار حفيظته.

بالفعل تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها المشار إليها.

وعلى الفور تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.