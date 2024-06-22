إنبي يفوز على الجونة ويقتحم المربع الذهبي في الدوري

تخطى الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، مساء اليوم السبت، عقبة نظيره الجونة بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما بدأت المباراة باستحواذ متبادل من لاعبي إنبي والجونة على الكرة، وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، وسط محاولات على استحياء على المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، قص مصطفى دويدار شريط أهداف اللقاء بهدف في الدقيقة 49 من صناعة مودي ناصر.

واستمرت محاولات لاعبي الجونة لتعديل النتيجة، ولكن باءت محاولاتهم بالفشل، لينتهي اللقاء بفوز إنبي بهدف دون رد.

بهذا الفوز، اقتحم فريق إنبي المربع الذهبي في بطولة الدوري الممتاز، حيث وصل إلى النقطة 40، التي جعلته يحتل المركز الرابع، خلف بيراميدز المتصدر والأهلي والمصري ثاني وثالث الترتيب.

بينما تجمد رصيد الجونة عند 31 نقطة، ليأتي في المركز الثاني عشر، بعد خوضه 27 مباراة حتى الآن.