انطلاق حملة "دهب مدينة عالمية نظيفة"

دشنت مدينة دهب بجنوب سيناء اليوم حملة نظافة موسعة لأحد الشواطىء، شارك فيها عددًا من المهتمين بالبيئة وعشاق مدينة دهب من المصريين والأجانب تفعيلا لحملة دهب مدينة عالمية نظيفة.

استمرت الحملة لمدة ساعتين ونصف جري خلالها تمشيط ونظافة الجانب الأيسر من الشاطىء كاملاً كما تم رفع المخلفات الصلبة وجميع أنواع المخلفات.

كما قام القائمين على الحملة بتقديم مجموعة من الإرشادات البيئية لمرتادى الشاطىء بشأن كيفية الحفاظ على البيئة البرية والبحرية.

جرت الحملة تحت اشراف ومشاركة مجلس المدينة والعاملين به وعمال شركة النظافة، وعدداً من أهالى المدينة ، وتبقى الحملة مستمرة في حب دهب بهدف الحفاظ على مستواها السياحى والبيئي.

واستمرارا لحملة النظافة التى تشهدها منطقة حمام موسى برئاسة على حماده رئيس مركز ومدينة طور سيناء سيتم اطلاق حملة لغسيل الأحواض المائية والخاصة بالسباحة وحمام القبة غدا الأحد.

وأكد رئيس المدينة أن الهدف من نظافة مياه حمامات السباحة بصفة مستمرة هو الحفاظ على سلامة المواطنين زوار الحمام خاصة في فصل الصيف.