محمد أبو داوود يستكمل تصوير مشاهده بمسلسل «سيما ماجي»

يستكمل الفنان محمد أبو داوود، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «سيما ماجي»، وتجمعه المشاهد مع الفنانة رانيا يوسف، والفنانة حورية فرغلي، والفنانة سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني.

ويجسد محمد أبو داوود شخصية رجل ثري يتلذذ باغتصاب الخادمات، ويستمتع بالتحرش بهن، وتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

تدور أحداث مسلسل «سيما ماجي»، في إطار اجتماعي حول الصراع الدائم بين الخير والشر، وبين الحب والمال كما تتطرق أحداث المسلسل إلى مناقشة قضية تهم المجتمع في الآونة الأخيرة وهي السادية والعنف باسم الحب، وارتكاب جرائم لا يحاسب عليها القانون وهي التلاعب بمشاعر وحياة المرأة، من خلال مشاهد مليئة بالإثارة والتشويق.

مسلسل «سيما ماجي»، بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، وإخراج تامر السعدني.