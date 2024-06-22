أحمد سالم يؤكد عدم خوض الزمالك للقمة

أكد أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، تمسك إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بعدم خوض مباراة القمة المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري، بعد انتهاء أجتماع الزمالك ورابطة الأندية.

كتب سالم على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب يؤكد تمسكه بمطالبه الأربعة الواردة في البيان الصادر بتاريخ ١٧ يونيو عقب مباراة المصري.

وشدد على انه لا صحة علي الإطلاق لما يتردد عن تراجعه عن أي من مطالبه او تغيير اي من مواقفه.

وناشد سالم المواقع والبرامج وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره.