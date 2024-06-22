لاعبان من الفيوم فى معسكر المنتخب استعدادا للبطولة الافريقية للدراجات البارالمبية

انضم، كل من اللاعب مختار سيد عبد الرؤوف احمد وعبد السلام صوفى عبد السلام لاعبا مركز شباب محافظة الفيوم للدراجات من ذوى القدرات الخاصة اليوم السبت،إلى معسكر منتخب مصر للدراجات استعدادا للمشاركة فى البطولة الافريقية للدراجات البارالمبية .



واستقبل المدير التنفيذي للاتحاد المصري للدراجات لاعبي المنتخب ذوي الاحتياجات الخاصة للدراجات قبل الإختيار لمعسكر المنتخب استعداد لبطوله افريقيا تحت اشرف المدير الفني كابتن محمد فؤاد مدير فنى مركز شباب المحافظه بالفيوم .



كان اللاعب مختار سيد عبد الرؤوف قد شارك فى بطولة الجمهورية لالعاب القوى ذوي الاحتياجات الخاصة وحصل علي الميداليه الذهبيه فى سباق 800 متر عدو والفضية فى سباق 1500 متر .

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