يورو 2024.. لوكاكو يقود منتخب بلجيكا أمام رومانيا

أعلن دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة رومانيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب بلجيكا، اليوم السبت، رومانيا على ملعب راين إنرجي، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستمر روميلو لوكاكو في قيادة تشكيل منتخب بلجيكا، رغم الانتقادات التي تعرض لها بعد خسارة منتخب بلاده أمام سلوفاكيا في الجولة الأولى من يورو 2024، بعدما أهدر أكثر من فرصة كادت أن تهدي الشياطين الحمر فوزًا في أول مباراة في أمم أوروبا في النسخة الحالية.

ويتواجد كيفين دي بروين في التشكيل الأساسي للمنتخب البلجيكي، في ظل جلوس يانيك كاراسكو على مقاعد البدلاء بعدما بدأ أساسيًا في اللقاء الماضي.

يتذيل منتخب بلجيكا جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات يورو 2024 بلا نقاط، بينما يتصدر منتخب رومانيا الترتيب بـ3 نقاط.

تشكيل منتخب بلجيكا لمواجهة رومانيا

حراسة المرمى: كاستيلس

خط الدفاع: كاستاني - فايس - فيرتونخين - ثيات

خط الوسط: تيليمانس - أونانا - كيفين دي بروين

وفي الهجوم: لوكابيكو - روميلو لوكاكو - جيريمي دوكو.