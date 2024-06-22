يورو 2024.. منتخب البرتغال ثالث المتأهلين لدور الـ16 باكتساح تركيا

قاد أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال لاكتساح تركيا بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

شارك رونالدو في التشكيل الأساسي لمنتخب البرتغال، وخاض اللقاء كاملًا، وصنع هدف المنتخب البرتغالي الثالث.

وأصبح رونالدو صاحب أطول سلسلة مباريات متتالية في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا برصيد 19 مباراة.

كما بات رونالدو أكثر لاعب يصنع أهداف في بطولة كأس أمم أوروبا، بعدما كسر رقم كارل بوبورسكي بـ9 صناعات، بالإضافة إلى أنه أصبح أكبر لاعب يصنع هدفًا في تاريخ البطولة القارية، بعمر 39 عامًا.

مباراة البرتغال ضد تركيا

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب البرتغال على تركيا بهدفين دون رد، حيث أحرز برناردو سيلفا الهدف الأول في الدقيقة 21 من تسديدة قوية.

بينما جاء الهدف الثاني لرفاق رونالدو عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل سامت أكايدين لاعب منتخب تركيا هدفًا بالخطأ في مرماه بطريقة غريبة في الدقيقة 28.

في الشوط الثاني، أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 55 من صناعة كريستيانو رونالدو، الذي أعطى درسًا لإنكار الذات، بعدما كان منفردًا بحارس المنتخب التركي، ورفض أن يسدد الكرة، ليمنح زميله فيرنانديز فرصة كتابة اسمه في سجل المباراة.

بهذا الفوز، تأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024، ليصبح ثالث المتأهلين للدور المقبل بعد منتخبي ألمانيا وإسبانيا.

بتلك النتيجة، تصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات يورو 2024 برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب تركيا عند 3 نقاط في المركز الثاني.