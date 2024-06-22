بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم السبت 22 يونيو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم السبت 22 يونيو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

بعد قرار الرئيس بترميمه.. أسامة الأزهري يزور ضريح الإمام محمد متولي الشعراوي

إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بقنا

"معنى كلمة تتلظى؟" سؤال محير بامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

ارتفاع درجات الحرارة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

الثانوية العامة 2024| المنيا: لم يتم تحرير محاضر غش بامتحان اللغة العربية

30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن "محافظة القليوبية"

الثانوية العامة 2024.. أهالي الطلاب بالإسكندرية ينتظرون أبناءهم أمام اللجان للاطمئنان عليهم

مراجيح أمام لجنة امتحانات ثانوية عامة بالقليوبية (صور)

بالأسماء.. 12 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط

محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام