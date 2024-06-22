الصين وألمانيا تبحثان التعاون في مجال تغير المناخ والتحول الأخضر

استضافت العاصمة الصينية بكين، اليوم السبت، أول حوار رفيع المستوى في إطار آلية الحوار والتعاون بين الصين وألمانيا بشأن تغير المناخ والتحول الأخضر.

وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الحوار توصل إلى عدة نتائج مهمة، حيث سيشرع الجانبان في التعاون على مستوى المقاطعات بشأن التحول الأخضر، وسيشكلان مجموعة عمل بشأن خفض الكربون الصناعي، كما سيتعاون البلدان في مشروعات نموذجية لتحسين كفاءة الطاقة في قطاعات رئيسية.

وأعربت الصين عن استعدادها لمواصلة تعزيز التعاون مع ألمانيا بشأن كفاءة الطاقة والاقتصاد الدائري، وخفض الكربون الصناعي، وتحول الطاقة، كما أكدت ألمانيا استعدادها لاستكشاف المزيد من التعاون مع الصين في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وتطوير الشبكة الذكية، وإنتاج منتجات خالية من الكربون ومنخفضة الكربون.