سحب الرخصة وإحالة المسؤولين للنيابة.. قرارات عاجلة من مجلس الوزراء ضد المتحايلين على سفر الحجاج| شاهد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماع خلية الأزمة المُشكلة بتكليف من الرئيس السيسي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بوفاة الحجاج المصريين.

قدم مدبولي العزاء والمواساة لأسر الحجاج المتوفين، مؤكدًا على تقديم الدعم لأسر المُتوفين وتسهيل الإجراءات ودراسة الأسباب وعدم تكرارها، وضرورة اتخاذ قرارات فورية مع الكيانات المساهمة في تسفير الحجاج بطرق غير رسمية، ووضع الأطر والقواعد التي تسهم في عدم تكرار هذا الأمر مرة أخرى، بالإضافة الى حصر أعداد الحجاج غير النظاميين لعدم وجود أي بيانات مُسجلة عنهم

وأعلن الاجتماع عن رصد 31 حالة وفاة بالبعثة الرسمية للحج نتيجة أمراض مُزمنة، ويزيد إجمالي البعثة الرسمية المصرية على 50 ألف حاج.

بدوره، كشف وزير الصحة عن أعمال البعثة الطبية المصرية لحج 2024، وقدمت البعثة المكونة من 170 فردا كافة الخدمات الوقائية والعلاجية للحجاج، وحرصت البعثة الطبية على التنسيق الكامل مع الصحة السعودية، كما أن البعثة كانت مزودة بنحو 10.6 طن من الأدوية اللازمة، واستقبلت نحو 23.6 ألف حالة تم مناظرتهم وتقديم الخدمات الطبية لهم.

رصد التقرير 16 شركة سياحة قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، وكلف مدبولي بسحب رخص هذه الشركات وإحالة المسئولين للنيابة العامة، وتغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم.



