واشنطن وتايبيه تبحثان توسيع مشاركة تايوان في المحافل الدولية

بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان، اليوم السبت، توسيع مشاركة (تايبيه) في منظومة الأمم المتحدة والمحافل الدولية، مع التأكيد على الالتزام بسياسة الصين الواحدة.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته على موقعها الرسمي - أن المعهد الأمريكي في تايوان ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة، عقدا مشاورات في (تايبيه) مع ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة خارجية تايوان.



وأوضح البيان أن المشاورات ركزت على توسيع مشاركة تايوان الهادفة في منظومة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، وأشار إلى أن خبرة تايوان ذات المستوى العالمي توفر قيمة مضافة كبيرة في معالجة التحديات الأكثر إلحاحا اليوم، بما في ذلك تحديات الصحة العامة الدولية، والأمن الغذائي، وسلامة الطيران، وتغير المناخ.



وأضاف أن تايوان أثبتت القدرة والرغبة في المساعدة في معالجة القضايا العالمية ودعم المجتمع الدولي، مشيرا الى أن المشاركين الأمريكيين أكدوا مجددا التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بمشاركة تايوان الهادفة في منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي.



وأكد البيان أن دعم الولايات المتحدة لمشاركة تايوان الهادفة في المحافل الدولية يتماشى مع سياسة الصين الواحدة التي تنتهجها، والتي تسترشد بقانون العلاقات مع تايوان، والبيانات المشتركة الثلاثة، والضمانات الستة.