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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

معنى "تتلظى".. متحدث التعليم يعلق على أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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بدأت اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 للمواد الأساسية، وأولها امتحان اللغة العربية الذي أثار حالة من الجدل والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الطلاب

وبرغم إجماع الآراء على أن الامتحان جاء موفق للتوقعات، فإنه حمل جدلا حول معنى كلمة تتلظى.

وفي هذا الشأن، علق شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، قائلا، إن كلمة تتلظى جاءت في نص مقروء، وتعتمد على الفهم، ويستطيع الطالب استخراج معناها من سياق الجملة، وكانت الجملة في إطار المعنى بين الغني والفقير، وإجابتها هي تحقد؛ وفقًا لمعناها في الجملة.

الثانوية العامة 2024.. الإجابة الصحيحة لكلمة تتلظى في امتحان اللغة العربية

وأضاف زلطة، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه على مدار الفترة الزمنية للامتحانات تم إصدار عدد من البيانات المختلفة والمتعلقة بالتحديث المستمر لكل ما يطرأ على توقيت الامتحان سواء فيما يتعلق حتى بالإجراءات الخاصة بضبط حالات الغش العادية أو الإلكترونية في الامتحان.

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