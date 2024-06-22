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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين والاتحاد الأوروبي يتفقان على مشاورات بشأن مكافحة دعم المركبات الكهربائية الصينية

الصين والاتحاد الأوروبي
الصين والاتحاد الأوروبي
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اتفقت الصين والاتحاد الأوروبي على بدء مشاورات تتعلق بقضية التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة دعم المركبات الكهربائية الصينية.
وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن وزير التجارة الصيني "وانج ون تاو" ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، اتفقا اليوم السبت، خلال محادثات عبر الفيديو، على بدء مشاورات تتعلق بقضية التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة دعم المركبات الكهربائية الصينية.

الصين الاتحاد الأوروبي