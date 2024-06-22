"القاهرة الإخبارية" : الداخل الأوكراني يشهد سلسلة غارات روسية

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"،أن الداخل الأوكراني شهد سلسلة من الغارات التي تشنها روسيا صوب المباني الأساسية في أوكرانيا.

وأضاف "مناف" خلال فقرة "جولة المراسلين" المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ قليل أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف عن غارات استهدفت مباني هامة، وبالتحديد مركز المدينة، حيث دوت سلسلة انفجارات دمرت عددًا من المباني السكنية.

وأشار، إلى أن عدد المصابين أصبح 18 مصابًا واثنين من القتلى جراء هذا الاستهداف الذي شنته روسيا، مؤكدًا أن القوات الروسية تستغل الفرص الثمينة قبل دخول المساعدات الغربية والتي ستشمل مجموعة من أنظمة الدفاعات الجوية بالإضافة إلى صواريح "باتريوت".