بعنوان " فرحة العيد ".. حياة كريمة توزع أجهزة كهربائية للعرائس بالإسماعيلية

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية مبادرة بعنوان فرحة العيد تضمنت توزيع اجهزة كهربائية على ١٠ عرائس من أبناء الإسماعيلية.

شهدت الاحتفالية لفتة طيبة لتكريم الصحفي الراحل محمد مصباح بإقامة ممر شرفي لوالده وزوجته وابنه تكريما لجهوده في العمل التطوعي لخدمة أهالي الإسماعيلية كما قدمت حياة كريمة درع المؤسسة لأسرة الراحل.

وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العقيد ممدوح فوزي مدير مكتب حياة كريمة، والدكتور محمد جمال منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية.



بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل الصحفي محمد مصباح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة في محافظة الإسماعيلية والذى وافته المنية قبل أيام بعد رحلة قصيرة مع المرض .

وأشاد مسئولى مؤسسة حياة كريمة في محافظة الإسماعيلية بجهود الراحل محمد مصباح قائلين إن عمله هو من يتحدث عنه، كما قامت المؤسسة بتقديم درع تكريم لأسرة الراحل محمد مصباح.

ثم أعقب ذلك توزيع الأجهزة على العرائس والكراسي المتحركة لذوى الهمم والتي تم توزيعها بعد عمل الأبحاث الخاصة بكل أسرة وكل حالة مع استيفاء الأوراق المطلوبة ومنها بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية .

من جانبه أكد العميد ممدوح فوزي على إن مؤسسة حياة كريمة فقدت ابنا من أعز أبنائها ولكن مؤسسة حياة كريمة لا تنسي أبنائها.

وأضاف أن هذه الفعالية تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة بمساعدة المتطوعين للعمل على توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة وتقديم الدعم اللازم للمستحقين.

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