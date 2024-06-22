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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوط أول مثير بين سموحة وطلائع الجيش في الدوري

سموحة
سموحة
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، الشوط الأول من مباراة سموحة وطلائع الجيش، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بإثارة كبيرة، بعدما استحوذ سموحة على مجريات اللعب في أول 10 دقائق، ولكن جاء هدف عكس سير اللقاء، حيث باغت محمد دياب مدافع طلائع الجيش الضيوف بهدف في الدقيقة 11.

وبعد مرور دقيقتين حصل علي حمدي لاعب الطلائع على البطاقة الحمراء، قبل أن يهدر جونيور أجايي مهاجم سموحة ركلة جزاء في الدقيقة 15، وقبل أن ترتطم كرة زميله عبدالرحمن عامر بالعارضة في الدقيقة 36.

نجح بعدها مصطفى البدري في إدراك التعادل لصالح الفريق السكندري بهدف في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

يحتل فريق سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة من 25 مباراة، خاضها حتى الآن.

بينما يأتي فريق طلائع الجيش في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة من 24 مباراة.

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