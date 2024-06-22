الأنبا باسيليوس يترأس قداس تكريم شمامسة الإيبارشية

ترأس الأنبا باسيليوس مطران الأقباط الكاثوليك ، اليوم السبت القداس الإلهي احتفالا بتكريم الشمامسة من جميع كنائس الإيبارشية بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله وكيل المطرانية ولفيف من الآباء كهنة الإيبارشية وذلك بكاتدرائية يسوع الملك .

القي الأنبا باسيليوس العظة بعنوان ( الشماس جوهرة الكنيسة التى تلمع وتضيء ) مؤكدا للحاضرين أهمية دور الشمامسة في خلق جو روحي أثناء الصلوات المختلفة.

في نهاية القداس كرم الأنبا باسيليوس، الشمامسة في كل كنائس الإيبارشية مؤكدا لهم الاستمرارية و ضرورة نقل خبراتهم و تشجيع الشمامسة على الالتزام وحفظ الألحان الكنسية .

واختتم القداس الإلهي بالبركة الرسولية لكل الحاضرين .

تأتي هذه اللقاءات في أطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس بتشجيع كل الشمامسة في كل كنائس الإيبارشية .