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السبت 22 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شوط أول سلبي بين إنبي والجونة في الدوري

إنبي
إنبي
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة إنبي والجونة، المقامة حاليًا على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة باستحواذ متبادل من لاعبي الفريقين على الكرة، وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، وسط محاولات على استحياء على المرمى.

يحتل فريق إنبي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة.

بينما يأتي فريق الجونة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة من 26 مباراة.

وبدأ إنبي المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: محمد حامد – أحمد خليل كالوشا – أحمد صبيحة

خط الوسط: علي فوزي – مصطفى شكشك – محمد ناصر – أحمد العجوز – مصطفى دويدار

وفي الهجوم: أحمد أمين أوفا – محمد حمدي.

أما الجونة دخل اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح – أحمد شوشة – عبد الله عبادي

خط الوسط: صبري رحيل – محمد عبد الجواد – رضا صلاح – محمد الدغيمي – أحمد محمود

وفي الهجوم: أيمن موكا – جابريل شيكودي.

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