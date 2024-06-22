بالأسماء.. 12 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط

أصيب 12 شخصًا بينهم طفلين، مساء اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط.

12 مصابًا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في بورسعيد

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كل من: شيماء سليم محمد 25 عامًا، وشهد وليد محمد 19 عامًا، أمنيه محمد محمد 19 عامًا، السيد محمد السيد 47 عامًا، محمد حسن حسن 52 عامًا، محمد سليم محمد 18 عامًا، ليال مصطفى جمال، تبلغ من العمر عامين، وأحمد علي شعبان 8 أعوام، نصر السيد محمد 32 عامًا، محمود شحات محمود 35 عامًا، وصابره مقار موسي 36 عامًا، ورجب ناصر علي 36 عامًا، مصابين بإصابات مختلفة نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق بورسعيد دمياط.

يجري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.