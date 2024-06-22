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السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

في سابقة هي الأولى من نوعها..الاحتلال يستهدف كل من يحاول مساعدة أهالي غزة

الحرب على غزة
الحرب على غزة
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عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: « في سوابق هي الأولى من نوعها الاحتلال يستهدف كل من يحاول مساعدة أهالي غزة».

منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، يعمل الاحتلال بخطة ممنهجة على جعل القطاع غير صالح للمعيشة، فلا يقتصر استهدافه للفلسطينيين فحسب ولكن تمتد آلته العسكرية لكل من يحاول تقديم يد العون لتخفيف حجم الكارثة عن كاهل المصابين والجوعى والنازحين من أهالي غزة غير عابئة بالقانون الدولي الذي يحمي العاملين في منظمات الإغاثة الدولية وقت الحروب في سوابق هي الأولى من نوعها.

القتل وتشويه السمعة والإرهاب، أسلحة استخدمتها إسرائيل ضد العاملين في المنظمات الدولية طوال حربها الدموية، آخر تلك الاستهدافات كانت لمكتب الصليب الأحمر في غزة، والذي تضرر بشدة عندما سقطت مقذوفات من العيار الثقيلة على مقربة منه، حيث يوجد مئات النازحين، مما تسبب في سقوط عددا من الضحايا والجرحى.

أكثر الشواهد على تعمد الاحتلال استهداف المنظمات الدولية خاصة الإنسانية في غزة، كانت سقوط 7 من العاملين في منظمة المطبخ المركزي العالمي في قصف إسرائيلي ردا على مساهمتهم في تخفيف وطأة المجاعة التي يعيشها القطاع بتوفير ملايين الوجبات التي تم توزيعها على النازحين.

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