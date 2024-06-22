يورو 2024.. منتخب البرتغال يتقدم على تركيا بثنائية بالشوط الأول

تقدم منتخب البرتغال على تركيا بثنائية دون رد في الشوط الأول، من المباراة التي تقام حاليًا بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يشارك أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو أساسيًا مع منتخب البرتغال أمام تركيا، ليصبح صاحب أطول سلسلة مباريات متتالية في تاريخ بطولة كأس أمم أوروبا برصيد 19 مباراة.

أهداف مباراة البرتغال ضد تركيا

أحرز هدف منتخب البرتغال الأول برناردو سيلفا في الدقيقة 21 من تسديدة قوية، بينما جاء الهدف الثاني لرفاق رونالدو عن طريق النيران الصديقة، حيث أحرز سامت أكايدين لاعب المنتخب التركي هدفًا بالخطأ في مرماه بطريقة غريبة في الدقيقة 28.

كان منتخب البرتغال بدأ مشواره في يورو 2024 بفوز صعب على منتخب التشيك بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

يحتل منتخب البرتغال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب تركيا المتصدر.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.