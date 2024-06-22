السبت 22/يونيو/2024 - 08:00 م

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2024 عن معنى تلظى التي وردت في جملة "تتلظى الصدور لنعمتك" بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة اليوم السبت.

وكان السؤال لطلاب الثانوية العامة 2024، "أي من الكلمات التالية تعبر عن معنى "تتلظى الصدور لنعمتك"؟

وكان من بين الاختيارات المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2024 " تتطلع ـ تتناسى ـ تحقد ـ تتحسر".

وكانت الإجابة الصحيحة " تحقد"، مع أن أغلب الإجابات رجحت خيار "تتطلع".

الثانوية العامة 2024.. الإجابة الصحيحة لكلمة تتلظى في امتحان اللغة العربية

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان اللغة العربية جاء وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، بنسبة 70% للمستويات المتوسطة والـ 30% للمستويات العليا، مشيرة إلى أن هناك لجنة فنية من خبراء ومتخصصين تقوم بمراجعة نموذج إجابة الامتحان قبل بدء التصحيح.

كما أكدت أن أسئلة امتحان اللغة العربية وصلت للجان الامتحانات في موعدها المحدد، وأنها تسير بسلام دون أي مشاكل أو معوقات.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية بعدد (721027) طالبا وطالبة، أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية) بعدد (1643)، بينما أدى عدد (255) طالبا /طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة اللغة العربية (ورقة أولى).

وقد حرص الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص الوزير قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف

العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

كما أكد عبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

الإجابة الصحيحة لكلمة تتلظى في امتحان اللغة العربية

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد ٥ حالات غش في امتحان مادة اللغة العربية، حيث تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة القنايات التعليمية بمحافظة الشرقية، وطالب بلجنة بإدارة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وطالب آخر بلجنة بإدارة البدارى بمحافظة أسيوط، خلال قيامهما بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كما تم ضبط طالبين أثناء الغش الإلكتروني باستخدام سماعة أذن داخل اللجنة وذلك على النحو التالى: تم ضبط طالب بلجنة بمحافظة السويس قام بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام سماعة أذن، كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة في اللجنة قام بمحاولة الغش الإلكتروني عبر استخدام سماعة أذن، وقد تم التحفظ على سماعات الأذن المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.