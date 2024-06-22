يورو 2024.. رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية بمباراة البرتغال وتركيا

واصل أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ، بعدما حقق رقمًا قياسيًا جديدًا في بطولة يورو 2024 خلال مشاركته مع منتخب البرتغال ضد تركيا.

ويشارك رونالدو أساسيًا مع منتخب البرتغال، في المباراة المقامة حاليًا أمام تركيا، التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

ويشارك رونالدو في النسخة السادسة من بطولة كأس أمم أوروبا، ليصبح اللاعب الوحيد الذي يخوض هذا العدد من النسخ في تاريخ البطولة القارية.

وبدأت مشاركات رونالدو في يورو 2004، وواصل المشاركة في نسخ 2008 و 2012 و 2016 و 2020.

رونالدو صاحب أطول سلسلة مباريات متتالية

ولم يكتف رونالدو بهذا الإنجاز، بل حطم رقمًا قياسيًا آخر بتحقيقه أطول سلسلة مشاركات متتالية في تاريخ البطولة بـ19 مباراة.

وتخطى رونالدو بذلك الرقم القياسي السابق للنجم الإيطالي ليوناردو بونوتشي، الذي شارك في 18 مباراة متتالية.

ويأمل رونالدو في قيادة منتخب البرتغال لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولة، خاصة بعد فوزهم في الجولة الأولى على منتخب التشيك بنتيجة 2-1.

مباراة البرتغال ضد تركيا

وتقدم منتخب البرتغال على تركيا بهدفين دون رد، سجلهما برناردو سيلفا في الدقيقة 21، قبل أن يحرز سامت أكايدين لاعب المنتخب التركي هدفًا بالخطأ في مرماه بطريقة غريبة في الدقيقة 28.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب تركيا المتصدر.