القوات الروسية تدمر مسيرة استطلاع أوكرانية في مقاطعة بريانسك

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز، اليوم السبت تدمير طائرة استطلاع أوكرانية من دون طيار فوق منطقة بلدية ستارودوب في مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات.

وقال بوجوماز - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إنه تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة من دون طيار، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية دمرت طائرة استطلاع من دون طيار فوق منطقة بلدية ستارودوب، ولم تقع إصابات أو أضرار.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت - في وقت سابق من اليوم - اختراق قواتها للدفاعات الأوكرانية على محاور عدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.