شعبة الأدوات الصحية: استقرار الأسعار لهذه الأسباب.. والتوجه نحو التصنيع المحلي ضرورة

أكد أسامة الرضا عضو شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، استقرار أسعار منتجات الأدوات الصحية والسباكة في السوق المصرية وذلك بعد استقرار سعر الدولار الأمريكي.

وأوضح أسامة الرضا في تصريحات صحفية، أن ذلك يعتبر تطورًا إيجابيًا للمستهلكين، حيث يُمكن أن يُسهم في خفض تكاليف البناء والتشييد.

ويُعزى استقرار أسعار الأدوات الصحية إلى عدة عوامل أهمها زيادة المعروض من السلع حيث تحولت العديد من الشركات المصرية من الاستيراد إلى التصنيع المحلي، مما أدى إلى زيادة المعروض من الأدوات الصحية والسباكة في السوق، فضلا عن انخفاض الطلب حيث شهدت الفترة الماضية انخفاضًا في الطلب على هذه السلع بسبب ارتفاع الأسعار، مما دفع التجار إلى خفض الأسعار لجذب المزيد من العملاء.

وشدد الرضا، على أن استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ساهم في خفض تكاليف الاستيراد، مما انعكس إيجابًا على أسعار السلع.

ودعا عضو شعبة الأدوات الصحية والسباكة المستوردين إلى الاهتمام بالتحول للتصنيع المحلي للاستفادة من المزايا الحكومية، بما في ذلك خفض تكاليف الإنتاج، وتجنب مخاطر تقلبات أسعار الصرف، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة.

ويرى الرضا، أن ذلك سيُسهم في تعزيز مكانة الصناعة المصرية في هذا القطاع، وإلغاء الاعتماد على الاستيراد من الخارج، وتشجيع المستوردين على الانخراط في عملية التصنيع المحلي.

أضاف أن التصنيع المحلي من المتوقع أن يُساهم في استقرار أسعار الأدوات الصحية والسباكة على المدى الطويل، وخلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً للمستهلكين.

ونوه بأن بعض أسعار الأدوات الصحية والسباكة لا تزال مرتفعة نسبيًا، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف بعض المواد الخام، ومن المهم للمستهلكين مقارنة الأسعار بين مختلف المتاجر قبل الشراء للحصول على أفضل صفقة.