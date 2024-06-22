رسميًا.. تشيلسي يضم موهبة برازيلية

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، ضم الموهبة البرازيلية الشابة إستيفاو ويليان قادمًا من نادي بالميراس البرازيلي.

ومن المقرر، أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا إلى صفوف تشيلسي بداية من صيف عام 2025، أي بعد بلوغه سن 18 عامًا.

ولم تفصح إدارة تشيلسي عن تفاصيل العقد المبرم مع إستيفاو أو مدته، ولكن بحسب شبكة «جلوبو» البرازيلية، فإن الصفقة كلفت البلوز 61.5 مليون يورو.

وخاض إستيفاو أولى مبارياته الاحترافية مع بالميراس في عام 2023، حيث شارك في آخر مباريات الفريق في موسمه الذي توج بلقب الدوري البرازيلي.

ويعد إستيفاو أحد أبرز المواهب الشابة في البرازيل، حيث لفت الأنظار خلال العامين الماضيين بأدائه المميز مع فريق بالميراس للشباب، وقاد الفريق للتتويج بـ8 ألقاب في مختلف الفئات العمرية.

تشيلسي يتعاقد مع ميسي الصغير

ويطلق بعض متابعيه على إستيفاو لقب «ميسي الصغير» حيث يشبه أسلوبه في اللعب بأسلوب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وبفضل تألقه اللافت، حصل إستيفاو على فرصة اللعب مع الفريق الأول لنادي بالميراس، حيث ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري البرازيلي موسم 2023، ولقب بطولة الولاية في العام الجاري.

كما سجل إستيفاو هدفه الأول في بطولة كوبا ليبرتادوريس، ليصبح ثالث أصغر لاعب يسجل هدفًا للفريق.

وبشكل عام، خاض إستيفاو 27 مباراة مع بالميراس خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 آخرين.