مصادر تكشف لـ"البوابة نيوز" ملامح التشكيل الوزاري الجديد

يجري الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومي بعد أن كلفه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل حكومة جديدة تتميز بالكفاءات.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المقابلات الشخصية تمت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت المصادر أن هناك عددا كبيرا تجاوز عدد نصف الوزارات خارج التشكيل الجديد، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لدمج 4 وزارات أبرزها الكهرباء والبترول تحت مسمى وزارة الطاقة، وأيضا الصناعة والتجارة وقطاع الأعمال، وتغيير مسمي وزارة التخطيط إلى التخطيط والاقتصاد.

وكشفت المصادر أن الوزراء المستمرين في الحكومة الجديدة هم: "المالية، والتخطيط، والنقل، والإسكان، والتعليم العالي، والموارد المائية، والأوقاف، والصحة، والبترول".

وتابعت المصادر: هناك تغيير كبير في وزارات المجموعة الاقتصادية، لافتة إلى أنه من الوزارات التي سيطالها التغيير، "التضامن الاجتماعي والهجرة وشئون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال والصناعة والثقافة والتموين والطيران والتنمية المحلية".

واستطردت المصادر: أن هناك اتجاها لاختيار النائب محمد هيبة عضو مجلس الشيوخ لحقيبة التموين، والنائب أحمد دياب للشباب والرياضة، واستمرار الدكتورة هالة السعيد في حقيبة التخطيط والاقتصاد.