التحالف الدولي ينفي تنفيذ غارة جوية على الحدود العراقية السورية

نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش، اليوم صحة التقارير التي تفيد بأن القوات الأمريكية أو قوات التحالف نفذت غارة جوية على الحدود العراقية السورية أمس الجمعة.

وذكر التحالف الدولي - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت - أن التقارير التي تفيد بأن القوات الأمريكية أو قوات التحالف نفذت غارة جوية على الحدود العراقية السورية، أمس الجمعة، غير صحيحة، مضيفا أن قوة المهام المشتركة -عملية العزم الصلب- أكدت على منصة إكس أنه "لم تحدث مثل هذه العمليات".

وبحسب القناة الأمريكية أن ذلك يأتي بعد مقتل ثلاثة عناصر موالين لإيران، بينهم عراقيان، في غارة جوية، ولم تتضح بعد هوية الجهة التي شنت الغارة، وذلك ليلا على شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق.. حيث استهدفت الغارة، موقعا في محافظة دير الزور.

وتعد المنطقة الحدودية بين شرق سوريا والعراق من أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا، وبينها فصائل عراقية.