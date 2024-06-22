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السبت 22 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية تعرض خططا إسرائيلية للسيطرة الدائمة على الضفة الغربية المحتلة يقودها سموتريتش

بتسلئيل سموتريتش
بتسلئيل سموتريتش
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"  خطط سرية يقودها الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، وضمها رسميًا دون رجعة.

وجاء في العرض، تسجيلًا لخطاب ألقاه سموتريتش، وتحدث فيه عن جهود السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة،

 وألقى سموتريتش الخطاب في مناسبة خاصة بالتاسع من يونيو الحالي، مؤكدًا ضرورة وضع هدف "منع الضفة الغربية المحتلة أن تصبح جزءًا من دولة فلسطينية".

وقال الوزير المتطرف لمستوطنين: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية.. مثل هذه التغييرات تغيّر الحمض النووي للنظام".

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