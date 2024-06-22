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السبت 22 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس متهم بدهس طفل بمنطقة الأميرية بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة الأميرية، بحبس متهم بدهس طفل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة، وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفل أنه مصاب بسحجات وكسور  متفرقة بالجسم وكدمات في ذراعيه.

وتلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها (طفل – مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً بإصابته.
بالانتقال وسؤال والده  قرر بأنه حال عبور نجله الطريق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات جرى التوصل إلي المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط السيارة وقائدها مالك محل ملابس، مقيم بمحافظة القاهرة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

نيابة الاميرية حبس متهم دهس طفل