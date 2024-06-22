خبير بيئي: التطور في الصناعات التدميرية والتخريبية للبيئة أدى لكوارث كبيرة

قال الدكتور تحسين شعلة رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية والبيئة، "إن التطور في الصناعات التدميرية والتخريبية للبيئة أدى لكوارث كبيرة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، أن الكوارث الطبيعية زادت حدتها مؤخرًا، موضحًا أن التدمير الاقتصادي والبنية التحتية يفوق توصيات مؤتمرات المناخ السابقة، وبالتالي ما يحدث الآن سيستمر وسيكون له أثر مدمر.

وأشار إلى أن ذلك نتيجة لزيادة الانبعاثات الكربونية وانبعاثات غاز الميثان، موضحًا أن ارتفاعات درجات الحرارة نتيجة لعددٍ من الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي.