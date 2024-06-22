الأمين العام للناتو يختتم زيارته إلى الولايات المتحدة وكندا

اختتم الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج زيارته إلى الولايات المتحدة وكندا، والتي ركزت على الاستعدادات للقمة المرتقبة في واشنطن العاصمة في يوليو المقبل.

وذكر الناتو - في بيان أصدره اليوم السبت- أن آخر اجتماعات ستولتنبرج قبل مغادرته واشنطن كانت بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حيث ركزت مناقشاتهم على تعزيز مرونة الحلفاء، وزيادة تعزيز صناعة الدفاع عبر الأطلنطي، ودعم أوكرانيا على المدى الطويل، كما التقى بعضو الكونجرس مايك تورنر، وعضو الكونجرس جيري كونولي.

وخلال زيارته، كشف ستولتنبرج عن أرقام الإنفاق الدفاعي الجديدة عبر دول الحلف، وسلط الضوء على أكبر زيادة في الإنفاق الدفاعي عبر الحلفاء الأوروبيين وكندا منذ عقود، بزيادة 18 بالمئة العام الحالي، كما أعلن أن 23 دولة حليفة سوف تستثمر ما لا يقل عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدفاع في عام 2024.

وكان ستولتنبرج قد التقى يوم الاثنين الماضي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، حيث أعلن عن أرقام الإنفاق الدفاعي الجديدة وحدد أولويات القمة المقبلة، بما يشمل الدعم العاجل لأوكرانيا.. وألقى خطابًا في مركز ويلسون أكد فيه ضرورة الحفاظ على أمن أوروبا وقوة الناتو بما يصب في المصلحة الوطنية الحيوية للولايات المتحدة.