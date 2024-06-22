كاراس أشرف.. يحصد جائزة المبدع الصغير لاختراعه نموذجا للبيت الذكي

رغم صغر سنه فإنه استطاع التفوق العلمي، وواكب الاختراعات المتقدمة.. إنه “كاراس أشرف منير"، ابن محافظة الدقهلية، الذي اخترع المنزل الذكي "سمارت هوم" لخدمة ذوي الهمم، وتوفير الطاقة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة .

وقال “كاراس أشرف” لـ"البوابة نيوز"؛ إن ابتكاره للمنزل الذكي “سمارت هوم"، عبارة عن نظام إدارة للمنزل الذكي هو مشروع يستخدم للتحكم في أى جهاز في المنزل، أو المكتب أو أي مكان آخر .

وأوضح أن المنازل الذكية تحتوي على عدد من الأجهزة المتصلة مثل أغراض التسلية وأنظمة الأمان والانارة وأنظمة ومستلزمات التحكم والمراقبة التي دمجت في المنزل الذكي لتحقيق الراحة والملائمة والأمان لأصحاب المنزل.

وأضاف “كاراس أشرف” : المشروع يسهم في توفير الطاقة وتسهيل الحياة اليومية على ذوى الاحتياجات الخاصة بدون الاعتماد على شخص آخر، ويعمل يبطاريات، ويتم ربط البيت الذكي بجهاز الكمبيوتر، وربطه بجهاز اردوينو للتحكم عن بعد، وكذلك التحكم فى إدارة أغراض المنزل عن بعد بحيث يتمكن المستخدم من ذوى الاحتياجات الخاصة من إيقاف أو تشغيل اغراض المنزل عن بعد بهذا النظام.

وتابع: من ثم يستطيع أن يتحكم المستخدم فى (درجة الحرارة والرطوبة) للمنزل عن طريق انارة لمبة ليد ويستشعر الحساس المخصص له عن طريق مدخل اجراء التنبيه ضد الحريق فى غرفة المطبخ، وذلك عن طريق اضاءة لمبة اليد، ويستشعر الحساس المخصص عن طريق مدخل لإجراء التنبيه عند قدوم أي شخص او حركة غير طبيعية امام مدخل المنزل وبالقرب من الباب يستشعر الحركة.

وأشار “كاراس أشرف” إلى أن المدخل يعمل بتشغيل انارة التحذير جراء تشغيل لمبة ليد لغرفة النوم مباشرة بدون الضغط على اى زر فور توصيلها بالاكواد واجراء البنية الاولية للشفرة فى اردوينو هذه الدالة ستنفذ مرة واحدة فقط بعد تشغيل لوحة اردوينو .

وأكد انه عاشق للأرقام منذ الصغر، وأنه بدأ تعلم الحساب الذهني بعمر 6 سنوات من خلال الدورات التدريبية الخاصة مشيرا إلى أنه شارك بمسابقات عديدة ، منها مسابقه تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، واستطاع حل 100 مسألة في اقل من 5 دقائق، وحصد المركز الاول على مستوى الجمهورية، وأنه خلال المسابقة الثانية على مستوي أكاديمية خاصة بالتعاون مع دولة لبنان حصد المركزين الأول والثالث.

وأوضح “كاراس أشرف” أن ابتكاره حول توفير الطاقة، يساهم في خدمة ذوي الهمم، حيث يتضمن المشروع سنسور يكشف وجود أشخاص تقف أمام الباب، كما يشمل البيت الذكى ميزة الإنذار فى حال محاولة أحد فتح الباب سيتم تشغيل إنذار عالِ.

وقال انه شارك منذ عامين في مسابقة أيسيف، وقدم نموذجا للبيت الذكي وأثنت لجنة التحكيم على المشروع، وتم تصعيده الي المرحلة الاخيرة، ثم استبعد لصغر عمره.، مما إصابة بالإحباط.

واستكمل “كاراس أشرف” أن وكيل وزارة الثقافة بالدقهلية أعاد له العزيمة وروح الاستمرار، وأنه يتابع باهتمام جميع المؤتمرات التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حضورها، وأن اهتمامه بذوي الهم، جاء بناء على اهتمام الرئيس بذوي الهمم، ولذلك سعى لتقديم مشروع لخدمة ذوي الهمم .

وأكد أن والدته وأسرته دعموه في تطوير موهبته العلمية، وأن والدته لعبت دورا بارزا حيث اصطحبته خلال عدة أعوام إلى مكتبة مصر التابعة لوزارة الثقافة بالمنصورة، بهدف الحصول على شهادات متخصصة في برمجة التحكيم و العلوم الإلكترونية .

وكشف "“كاراس أشرف”بنه اشترك في مسابقة المبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم السيد الرئيس، وان اشتراكه جاء من خلال الفيس بوك، لافتا إلى أنه قدم فيديو لشرح مشروعه، وفاز بجائزة الدولة للمبدع الصغير، وحصل على جائزة مالية قدرها أربعون ألف جنيه.

وشدد أن نجاحه كان حافزا له في استكمال طموحه العلمي ، وأنه اشتري جهازا محمولا متطورا بإمكانيات عالية لاستكمال وتطوير نموذج اختراعه.