يورو 2024.. تعادل تاريخي لمنتخب جورجيا أمام التشيك

حصل منتخبا جورجيا والتشيك على نقطة واحدة لكل منهما، بعد تعادلهما 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

ويعد هذا التعادل تاريخيًا بالنسبة لمنتخب جورجيا، الذي حصد أول نقطة له في مشاركته الأولى في بطولة أمم أوروبا.

مباراة جورجيا ضد التشيك

تقدم منتخب جورجيا عن طريق جورجي ميكاوتادزي من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل باتريك تشيك هدف التعادل لمنتخب التشيك في الدقيقة 59.

وكاد منتخب جورجيا أن يسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من اللقاء، ولكن رعونة لاعبيه أهدرت فرصة محققة أمام المرمى بعد انفراد 3 لاعبين بالحارس.

يورو 2024

وكان منتخب التشيك خسر أمام البرتغال 1-2، وتلقى منتخب جورجيا خسارة أمام تركيا 1-3، في الجولة الأولى من يورو 2024.

وبعد هذا التعادل، حل منتخب التشيك ثالثًا في جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات يورو 2024 برصيد نقطة وحيدة، بالتساوي مع منتخب جورجيا صاحب المركز الرابع والأخير.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.